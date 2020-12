Société : Quatre faux pharmaciens arrêtés à Thiaroye

La police de Thiaroye ne badine pas avec les malfaiteurs. En effet, quatre individus ont été déférés au parquet par la Police de Thiaroye. Ils sont poursuivis pour «usurpation de fonction», «vente illicite de produits pharmaceutiques» et «usage de produit cellulosique».

Les personnes interpellées investissaient le quartier Bagdad 03 et le marché Bou bess de Djiddah-Thiaroye -Kaw. Selon Walnet, les hommes du commissaire Camara ont interpellé les malfrats au cours de leur traditionnelle opération de sécurisation. Pour l’usurpation de fonction et la vente illicite de produits pharmaceutiques, les trois mis en cause sont pour noms El. S (23 ans), M. Nd. (51 ans) et A. F (31 ans). Au cours d’une patrouille, A.F a été pris en possession d’un flacon de diluant cellulosique et un sachet contenant des gélules de Terramycines. Interrogé sur la provenance du médicament, il dit se l’être procuré au marché Bou bess de la localité. Sans tarder alors, les limiers font une descente sur les lieux. Ce qui a permis la découverte de trois cantines remplies de produits pharmaceutiques préposés à la vente. Et c’est le sieur M.D qui a été en premier lieu visité par les flics. Ces derniers saisissent alors un important lot de produits pharmaceutiques prohibés comprenant, entre autres : 11 paquets de préservatifs, une boîte de Ca C10003, trois sachets contenant 100 gélules de terramycines, des comprimés, sirop… Quant au nommé El. S, il a été arrêté dans sa cantine avec plusieurs produits pharmaceutiques illicites. Même cas pour M. Nd, interpellé avec des préservatifs et plusieurs médicaments illicites saisis dans sa cantine.