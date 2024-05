Saudi Pro League: Kalidou Koulibaly révèle les secrets de sa réussite à Al Hilal

Kalidou Koulibaly livre les secrets de sa réussite à Al Hilal. Le capitaine des Lions du Sénégal, qui a rejoint la Saudi Pro League cette année, a réalisé une bonne saison. Dans un entretien accordé à la presse saoudienne, il a expliqué que son club lui a facilité son adaptation.

« Al-Hilal m’a fourni tous les moyens de réussite et d’adaptation lors de ma première saison, et j’ai promis de jouer au même niveau que celui auquel j’ai joué dans les stades européens, et c’est ce qui s’est passé », a-t-il confié avant d’ajouter: « Nous avons profondément intégré l’ADN d’Al Hilal et désormais, seule la victoire nous satisfait pleinement. Je me sens véritablement comblé ».

Koulibaly révèle que certains de ses anciens collègues se renseignent sur Al Hilal. « Beaucoup de mes anciens collègues me posent des questions sur Al Hilal, et c’est quelque chose qui me plaît et me fait sentir que j’ai fait le bon choix, en plus du bonheur que ressentent les membres de ma famille », a-t-il fait savoir.