Le Bayer Leverkusen a la chasse au trésor en finale de la League Europa après 361 jours sans defaite

Depuis sa défaite contre Bochum en Bundesliga le 27 mai 2023, le Bayer Leverkusen n’a plus jamais perdu. Le club champion d’Allemagne cette saison a donc passé 361 jours sans connaître la défaite.ague

Alors que le Bayer Leverkusen s’apprête à jouer la finale de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergam ce mercredi, Amine Adli, qui a aussi vécu cette saison incroyable avec le club allemand, estime que lui et ses coéquipiers ont oublié l’amertume de la défaite.

« C’est un sentiment étrange. Aucun d’entre nous ne se souvient de ce que c’est que de perdre un match et de la manière de réagir. (…) Nous ne voulons pas que la série se termine. C’est la partie la plus importante de la saison et ce n’est pas le moment de perdre sa concentration. Oui, nous avons réalisé quelque chose d’extraordinaire en championnat en restant invaincus mais perdre lors de ces deux finales serait très douloureux pour nous. Le plus important est donc de continuer sur cette lancée », a confié le Marocain au journal The Guardian.

Le Bayer Leverkusen pourrait finir la saison avec 53 matchs sans défaite. Mais pour y parvenir, le club allemand va devoir gagner la finale de la Ligue Europa ce mercredi et celle de la Coupe d’Allemagne prévue samedi contre le club de deuxième division Werkself.