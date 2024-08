Après l’épisode Thérèse Faye et l’attente des résultats de l’enquête ouverte par le parquet, le chroniqueur Cheikh Bara Ndiaye est à nouveau dans le viseur du parquet. Hier, c’est la directrice de la télévision privée 7TV qui a décidé d’en découvre avec le chroniqueur de Walf-TV devant la justice. Et Maimouna Ndour Faye compte aller au bout de sa logique…

“Je viens, par cette présente, déposer une plainte pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles ayant causé un préjudice moral et économique, injures publiques et atteinte à ma dignité, contre monsieur Cheikh Bara Ndiaye, chroniqueur à Walf TV. En effet, M. Ndiaye s’est engagé depuis fort longtemps dans une campagne de dénigrement contre ma personne à travers ses émissions et plateformes […]”,