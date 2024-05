Le vent de soutien en faveur des Palestiniens noté ces derniers temps dans le monde a fini par toucher le continent africain. Comme toujours, c’est le Sénégal qui a décidé de prendre les devants en organisant ce dimanche une marche pacifique dans les rues de Dakar en faveur du peuple martyre de la Palestine.

Et cette marche organisée par l’Africaine de médiation, de gestion et de règlement de conflits (AMGRC) rentre dans la droite ligne des sillons tracés par le gouvernement sénégalais qui avait, dès 1975 offert à l’embryonnaire État palestinien d’installer, sur son sol, “le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.” De la création de ce Comité à nos jours, c’est le pays du Président Bassirou Diomaye Faye qui le préside. D’ailleurs, en Gambie où il a participé à sa première rencontre internationale avec des dirigeants musulmans, le président sénégalais a rappelé le soutien indéfectible du Sénégal à la Palestine.

Du haut de la tribune de l’OCI, l’organisation de la conférence islamique, il a déclaré :” (qu’il) renouvelle le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes de nos frères et sœurs palestiniens, pour un État viable et souverain, avec Jérusalem Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies.”

Et c’est pour marcher dans les pays de leurs illustres devanciers que les Sénégalais ont décidé de marcher ce dimanche 26 mai 2024, à partir de 9 heures. Inscrite dans un cadre purement militant et pacifique, la marche débutera du rond-point de la RTS à la Porte du Millénaire de Dakar, sur la Corniche Ouest. Premières parmi les terres d’accueil de Yasser Arafat, le Sénégal a été l’un des rares États à avoir abrité le siège de l’Organisation pour la libération de la Palestine (OLP) et délivré un passeport diplomatique à son leader historique, Yasser Arafat comme il l’avait aussi offert aux Sud-Africains pendant l’apartheid. A la suite du Sénégal, de nombreux pays africains comme sud-américains se sont joints au combat en accueillant Yasser Arafat et les siens et en poussant à la marginalisation de cet criminel d’Israël.

Très engagés dans la défense de la cause palestinienne, les Sénégalais sont, depuis peu, devenus aphones sinon résignés. A rappeler que ce nouveau militantisme est motivé les tueries de masse commises par l’armée israélienne sur des populations civiles non armées, pour soi-disant venger l’attaque du 7 Octobre 2023 qui aurait fait plus de 1000 morts parmi leurs concitoyens colons et militaires. A Dakar, c’est cette léthargie -symbole de complicité passive- que l’Africaine de médiation, de gestion et de règlement de conflits (AMGRC), a décidé de briser en appelant les Sénégalais dans la rue. Et, c’est ce dimanche 26 mai 2024 qu’elle débutera au rond-point de la RTS pour se terminer devant la Porte du Millénaire à Dakar.