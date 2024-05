Pikine : Des arbitres agressés lors d’un match de l’UASSU

Des affrontements ont émaillé les demi-finales du championnat scolaire de l’Union des associations sportives, scolaires et universitaires (UASSU) au stade Alassane Djigo de Pikine.

Après la défaite de leur équipe face au lycée Mame Yelli Badiane, les encadreurs et les joueurs de l’école Les Praticiens de Pikine ont violemment agressé les arbitres. Visiblement frustré par la défaite, le camp défait a attaqué les arbitres avec des chaises et des barres de fer, selon les sources de Seneweb. Deux arbitres ont été grièvement blessés et ont dû être évacués au centre hospitalier Dominique pour des soins intensifs.

Ne s’en arrêtant pas là, encadreurs et élèves agresseurs ont poursuivi les arbitres blessés jusqu’à la porte de l’hôpital. C’est grâce à l’intervention rapide et déterminée du personnel de sécurité de l’hôpital que le pire a été évité.

Les arbitres blessés ont reçu les premiers soins avant d’être libérés tard dans la nuit, munis de certificats médicaux attestant plusieurs jours d’incapacité de travail.