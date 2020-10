La guerre est déclarée entre Ndella Madior Diouf et le conférencier Iran Ndao de la Sen TV. Après la première sortie de la dame des médias qui a osé dire devant les caméras faire l’amour 3 fois par jour, l’islamologue, Iran Ndao, s’est permis quelques remarques en faisant savoir que “seule une adulte impolie peut oser parler de sa sexualité à la télé.”

N’ayant pas goûté à cette sortie de Iran Ndao, Ndella Madior Diouf a repris sa caméra. Non seulement elle a assumé ses propos, mais elle a qualifié d’impuissants tous les hommes que ses propos ont mis mal à l’aise. Des journalistes aux liveurs de Facebook. Tous en ont pris pour leur grade. “C’est normal et tous les médecins vous diront qu’un couple doit faire l’amour plusieurs fois. Ce n’est pas un secret. Et si vous ne parvenez pas à le faire c’est que vous avez des problèmes.” Parmi les personnes que Ndella Madior croit avoir des problèmes, il y a bien sûr Ira Ndao qu’elle a qualifié de d’homme court mais aussi de nombreux coincés qui se sont permis de critiquer ses propos.

Décidée à continuer son discours aux antipodes des bonnes meurs, Ndella Madior Diouf a fait savoir que personne ne la fera taire. Aussi, elle n’a pas été tendre avec Iran Ndao qu’elle a qualifié de non respectueux de son patron lorsqu’il a dit aux sénégalais que son travail à la Sen TV est gratuit. “Tu fais de la production extérieure. Alors c’est toi qui dois payer la Sen TV et non le contraire. Tu gaspilles l’électricité de la Sen TV, tu utilises les caméras de la Sen TV et tu veux faire croire que tu travailles gratuitement.” S’est indignée Ndella Madior Diouf qui semble vouloir semer le trouble entre Bougane Guèye et Iran Ndao. Aussi, Ndella Madior n’a pas manqué de préciser que les émissions anatomiques de Iran Ndao sont une réplique du travail que elle, Ndella la sexologue, fait dans ses vidéos.