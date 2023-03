Est-il devenu le porte-bonheur des Lions : Macky Sall jubile pour les U20

Qui disait que Macky Sall porte chance aux Lions ! En tout cas, depuis deux années maintenant, les Lions réalisent performance sur performance sur tous les terrains d’Afrique. La dernière en date a été la victoire éclatante des U20 ce lundi en Egypte pour une qualification en finale du même championnat. En tout cas, hier, le président de la République n’a pas caché sa joie suite à l’exploit de la sélection nationale des moins de 20 ans, constate Le Témoin.

Surtout que l’exploit est de taille en même temps que les statistiques sont assez éloquentes. Le président Macky Sall depuis son compte Twitter officiel n’a pas manqué de souligner le parcours extraordinaire des « Lions » U20 à cette compétition. Un parcours qui les a menés à la qualification en finale après leur succès 3-0 sur la Tunisie en demi-finale. « Bravo aux vaillants « Lionceaux » pour cette qualification en finale des U20 ! Grâce à votre combativité et à votre discipline collective, vous réalisez une performance inédite : 12 buts marqués et 0 encaissé en 5 matchs ! Félicitations pour cette belle victoire. Dem ba jeex !» Les Lionceaux sont à une marche du sacre, le 11 mars prochain… » a écrit le chef de l’Etat. Qui porte décidément chance à notre football. Et c’est « Le Témoin » quotidien qui le dit !