Vols de motos à Kolda : Les malfaiteurs utilisent du piment pour assommer les conducteurs

Les voleurs de motos Jakarta ont de la suite dans les idées. Ils utilisent désormais du piment pour neutraliser les conducteurs de moto.

C’est avec une pompe à eau pimentée qu’ils opèrent. Le mode opératoire consiste à commander une course dans un endroit peu fréquenté, avant d’asperger le visage du conducteur de ce liquide épicé. Ce dernier se tord de douleur et est aveuglé. C’est alors que le voleur s’empare facilement de la moto et disparaît dans la nature.