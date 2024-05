Le Collège Exécutif National élargi de la CCR s’est réuni ce jeudi 23 mai 2024 au siège de l’Alliance pour la République sis à Mermoz. L’ouverture de la séance a été marquée par une Motion de soutien au Camarade Bah Diakhaté, premier « prisonnier politique » des quarante cinq premiers jours du Président Bassirou Diomaye Faye.

La CCR demande à tous les cadres du parti et aux démocrates de se mobiliser pour libérer le Président de la République de l’emprise du Président du Pastef qui s’exerce à la « fonction » de « Président de fait ». Sur le même registre les cadres de l’Alliance pour la République rappellent au Président de la République qu’il est constitutionnellement le seul dépositaire des suffrages des sénégalais, et doit veiller à ce que le blason du pays ne soit pas terni par une cacophonie diplomatique au sommet de l’Etat.

Abordant la situation économique nationale, la CCR se réjouit du démarrage de l’exploitation du BRT et de la perspective du renforcement du parc de transport urbain par des Bus fonctionnant au gaz, conformément aux projets phares du PSE. Par ailleurs, les cadres sont largement revenus sur les mesures préventives des inondations et sur la préparation de la Tabaski et de la campagne agricole pour demander au gouvernement des résultats concrets en ces matières.

Le Collège Exécutif National de la CCR félicite les CCRD pour leurs activités de remobilisation des bases et demande au parti de convoquer le Secrétariat Exécutif National pour l’évaluation de la vie du parti afin de clarifier les perspectives.

Vive le Sénégal

Vive l’APR

Fait à Dakar le 23 Mai 2024

Le Coordonnateur national