Comme l’avait annoncé Kéwoulo, Bah Diakhaté a été fouillé de fond en comble par les enquêteurs de la DIC qui l’ont gardé pendant 48 heures dans le cadre de cette enquête portant sur les injures publiques et graves adressées à l’encontre du Premier ministre, Ousmane Sonko. Alors que tous s’attendaient à ce que son dossier file directement en instruction, les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles ont fait savoir qu’ils avaient cerné le dossier Bah Diakhaté.

Et le parquet qui semble être du même avis a décidé d’envoyer “le coordonnateur des insulteurs de Benno” en jugement dès ce lundi 27 mai, devant le tribunal correctionnel de Dakar. Avant cet ultime face à face que ce paltoquet chroniqueur va avoir avec les juges, les enquêteurs -qui ont fouillé les poches de Bah Diakhaté- ont eu la confirmation des informations livrées par Kéwoulo et parlant de «projet de déstabilisation du gouvernement » par l’entrée en vigueur d’insulteurs publics payés par des caciques du pouvoir déchu.

A en croire des sources judiciaires, la réquisition N° 970/DIC/BAC qui a permis de fouiller le téléphone portable de Bah Diakhaté a permis de trouver des traces de transferts d’argent effectués par des proches de l’ancien président, Macky Sall. Au total, ce sont pas moins de 10 millions de CFA qui ont été découverts, des transferts d’argent effectués par le système Wave. Et, les enquêteurs qui sont tombés sur ces informations ont découvert que ces sommes proviennent principalement de Mamadou Guèye, d’Abdoulaye Timbo l’oncle de Macky Sall, de Birame Faye son gendre, d’Alassane Djiba et autres.

Avec cette découverte pas du tout incidente, tout porte à croire que Bah Diakhaté est en mission Kamikaze pour espérer détourner l’attention de l’opinion mais surtout des autorités judiciaires qui ont sur leurs tables des dossiers compromettants pour de nombreux caciques de l’APR dont ce même Mamadou Guèye, ancien Directeur général des Domaines.

Come Bah Diakhaté, le marabout Ahmeth Tidiane Ndao de Koungheul est, lui aussi, réputé proche de l’ancienne Première Dame, Marième Faye Sall. Dans son village, Kéwoulo a appris qu’à cause de son hostilité envers Ousmane Sonko, qu’’il dénigrait et insultait à chaque fois qu’’un micro lui avait été tendu au cours de rencontres religieuses, les populations lui avaient demandé de ne plus prendre publiquement la parole pour éviter de créer des troubles à l’ordre public.

Voilà toutes ces choses qui font que, se sentant cernés dans cette affaire Bah Diakhaté, des responsables de Benno, notamment ceux de l’APR, ont décidé de prendre les devants, en présentant l’insulteur public comme “un détenu politique.” Et ,c’est pour sonner la mobilisation de ceux qui restent encore dans les rangs épars de Benno, conscients que le glaive de la justice ne va pas tarder à s’abattre sur eux, que les anciens maitres de Dakar ont inscrit cette très banale affaire de droit commun au cœur de leur très sérieuse réunion de Comité directeur.