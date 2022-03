Simbandi Balante: deux enfants périssent dans un incendie, en jouant avec du feu dans une pièce contenant de la paille

Ils sont deux petits enfants qui ont succombé à leurs brûlures avant-hier, mercredi soir, dans un incendie qui les a surpris pendant qu’ils jouaient avec un morceau de bois enflammé, rapportent les proches. Le drame s’est produit à Simbandi Balante dans le sud-ouest du département de Goudomp (région de Sédhiou). Une enquête est ouverte pour définir les contours de ce sinistre.

Boubacar Diallo âgé à peine de deux ans est le premier à succomber à ses brûlures le mercredi, jour du drame suivi de Mohamed Traoré, âgé presque de trois ans, mort hier matin après leur évacuation vers les grands centres hospitaliers de Ziguinchor. Les circonstances du sinistre ne sont pas assez établies mais les proches rapportent que les deux jeunes mômes jouaient avec un morceau de bois enflammé qu’ils ont retiré d’un foyer. Innocents et à l’insu de leurs parents, ils se sont dirigés dans une chambre contenant de la paille de riz sèche qui a pris feu et les a fait prisonniers des flammes.

Ils ont été sortis des lieux alors que l’irréparable s’était presque accompli. Le degré des brûlures ne leur a donné aucune chance de survie, selon une source médicale. Le défunt nommé Boubacar Diallo est un neveu de notre confrère Ibrahima Diallo de Sud Quotidien et le second son petit-fils. Le maire de Simbandi Balante Famara Calbert Mané s’est rendu sur les lieux et au chevet des blessés et a exprimé toute sa compassion face à cette douloureuse situation.

Les défunts ont été inhumé hier, jeudi, dans la soirée. Les gendarmes de la brigade de Samine qui étaient sur les lieux depuis le premier jour du sinistre ont ouvert une enquête pour en savoir davantage.

Le Quotidien