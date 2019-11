Seydina Fall Bougazelli à sa sortie de la gendarmerie : « J’ai déféré à la convocation et je reviens demain... Ma dignité compte plus qu’un poste de député. »

A sa sortie de la section de recherches de la brigade de gendarmerie de Colobane, Seydina Fall Bougazelli a fait un bref face-à-face avec la presse.

Le député de dire « je suis venu déférer à la convocation comme bon citoyen avec mon avocat. On ne m’avait pas même pas donné une autre convocation et ils l’ont reconnu aujourd’hui. On a discuté un peu et on m’a dit de revenir demain à 16 heures. Ce que je compte faire. Je reviendrais demain à l’heure de la convocation… »

Sur sa démission de son poste de député, Bougazelli de dire « en ce moment ou je suis, ma dignité est plus importante pour moi qu’un poste de député. Je m’en arrête là et pour le reste, il faut vous adresser à Me El

hadj Diouf »…