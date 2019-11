Kim Kardashian s’invite dans le débat sur le Père Fouettard

Kim Kardashian n’adhère pas à la tradition hollandaise de “Zwarte Piet”, qui déchaîne les passions depuis maintenant plusieurs années.

Sur Twitter, la star a partagé un vieil article du site Al Jazeera intitulé “Le père Fouettard illustre le racisme affiché des Pays-Bas”, avant d’ajouter le commentaire suivant: “Cette ‘tradition’ hollandaise appelée Père Fouettard est inquiétante”. L’article en question partage notamment les avis du Néerlandais Jerry Afriyie, le créateur du groupe “Kick Out Zwarte Piet”, d’un historien et d’un avocat des droits de l’homme, tous fermement opposés à ce que perdure le Père Fouettard.

Chaque année à l’approche de la Saint-Nicolas, le caractère raciste du Père Fouettard est souligné par la presse internationale. Les Nations Unies avaient également rédigé un rapport condamnant cette tradition et demandant que l’apparence du personnage soit modifiée. L’ONU considérait ainsi l’acolyte du grand Saint comme un “stéréotype raciste” et un triste “vestige de l’esclavage”.