Sénégal-Malawi: Sadio Mané se moque de l’entraîneur du Malawi avec un geste très surprenant

Sadio Mané s’est illustré avec un geste auquel on ne l’avait pas encore habitué : l’enfant de Bambali s’est livré à la provocation. Il s’en est notamment pris à Patrick Mabedi.

Nous sommes à la 77e minute. Sur l’action en question, c’est un coup franc rapidement joué par Kalidou Koulibaly pour Pape Gueye. Ce dernier écarte sur Pape Matar Sarr, qui s’appuie à gauche sur El Hadji Malick Diouf. Le latéral sénégalais joue en première intention vers Sadio Mané, qui s’emmêle les pinceaux et laisse sortir le ballon sous la pression de McDonald Lameck.

Satisfait de l’effort défensif de son joueur, l’entraîneur du Malawi, Patrick Mabedi, l’encourage vivement. De quoi titiller l’égo de Sadio Mané, qui lui montre alors quatre doigts, en référence aux quatre buts encaissés par le Malawi lors du match aller au Sénégal, au stade Me Abdoulaye Wade. « Four zéro, four zéro », lance Sadio Mané à l’entraîneur malawite. Une provocation sans conséquence, puisque le karma n’aura pas rattrapé l’ancien joueur de Liverpool, unique buteur du match à la 96e minute.