Dans les ruelles animées de Dakar, avec la prise en main progressive des nouvelles autorités, où chaque coin de rue murmure des histoires de résilience et d’espoir, une nouvelle ère se dessine, une ère de transformation et de renouveau. Le Sénégal, ce joyau de l’Afrique de l’Ouest, se trouve à l’aube d’une transformation systémique sans précédent, une transformation qui redéfinira notre avenir collectif. Les débats publics s’enflamment, les voix s’élèvent, et les cœurs battent à l’unisson pour une cause commune : la réforme des politiques nationales!

Les enjeux stratégiques sont nombreux, les défis colossaux, mais l’opportunité est unique et précieuse. La troisième alternance politique ouvre une fenêtre vers un avenir plus radieux, où chaque citoyen peut rêver d’un lendemain meilleur, plus prospère et plus juste. La création d’une monnaie locale, une idée audacieuse mais indispensable, est la clé de cette renaissance économique. Imaginez un Sénégal où chaque transaction renforce l’économie locale, où chaque billet échangé ou transaction financière digitalisée, raconte l’histoire de notre terre et de notre peuple. Une monnaie locale, c’est plus qu’un simple outil financier; c’est un symbole de notre indépendance, de notre ingéniosité, et de notre solidarité.

Les sensibilités culturelles et économiques doivent être soigneusement prises en compte. Chaque décision, chaque réforme, doit être pensée avec une empathie profonde pour les réalités de notre nation. Les défis d’opérationnalisation sont nombreux, mais les bénéfices potentiels sont immenses. Une monnaie locale pourrait revitaliser nos marchés, encourager l’entrepreneuriat local, et réduire notre dépendance aux fluctuations économiques mondiales. Elle pourrait devenir le pilier d’une économie plus résiliente et plus inclusive.

Les craintes autour de la mise en place d’une monnaie locale sont compréhensibles, mais chaque risque ou désavantage a des solutions à portée de main. Les inquiétudes concernant la stabilité de la monnaie peuvent être atténuées par une gestion rigoureuse et une politique monétaire transparente. Les défis d’acceptation par le public peuvent être surmontés par des campagnes de sensibilisation et d’éducation. Les obstacles techniques peuvent être résolus par l’adoption de technologies modernes et sécurisées.

Imaginez un Sénégal où l’économie locale prospère, où les opportunités fleurissent, et où chaque citoyen peut participer activement à la construction de notre avenir commun. C’est un appel à l’action, une invitation à rêver grand et à travailler ensemble pour réaliser ces rêves. Comme l’a dit Amílcar Cabral, “Nous devons toujours nous rappeler que le peuple ne lutte pas pour des idées, pour des choses dans la tête des gens; le peuple lutte pour des choses matérielles, pour vivre mieux et en paix, pour voir leur vie aller de l’avant, pour garantir l’avenir de leurs enfants.” La création d’une monnaie locale est une étape cruciale vers cet objectif.

Le Sénégal est prêt pour cette transformation. Et vous, êtes-vous prêt à faire partie de cette révolution? Comme l’a si bien dit Nelson Mandela, “Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait.” Ensemble, nous pouvons rendre l’impossible possible et bâtir un avenir où chaque Sénégalais peut prospérer.

Ensemble, nous pouvons bâtir un Sénégal où l’économie locale prospère, où les opportunités fleurissent, et où chaque citoyen peut participer activement à la construction de notre avenir commun. C’est un appel à l’action, une invitation à rêver grand et à travailler ensemble pour réaliser ces rêves. La création d’une monnaie locale est une étape cruciale vers cet objectif.

Rejoignez-nous dans cette aventure extraordinaire. Ensemble, nous pouvons transformer notre nation et bâtir un avenir radieux pour chaque Sénégalais.

Idrissa Doucouré PhD, Exécutive MBA,

Master en planification stratégique et Ingénieur

Président du Conseil Mondial des Investissements et des Affaires, Londres