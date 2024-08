Météo : Alerte pluies et orages sur l’ensemble du territoire national entre mercredi et …

Des orages et pluies d’intensité variable sont prévus sur l’ensemble du territoire national entre mercredi et vendredi prochains, indique le dernier bulletin décadaire agro-météorologique du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP).

”Ces phénomènes pluvio-orageux d’intensités variables se manifesteront également sur toute l’étendue du territoire national, les 17 au 19 août prochains”, précise-t-il.

Le GTP annonce que la décade allant du 10 au 20 août prochain, sera globalement marquée par ‘’une atmosphère humide’’ sur tout le pays jusqu’à sa fin.

‘’Par ailleurs, des épisodes pluvieux intenses intéresseront particulièrement les régions sud et centre-sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine)’’, renseigne la même source.

Le Groupe de travail pluridisciplinaire est composé d’agents de l’Etat relevant des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, du Commissariat à la sécurité alimentaire, du Centre de suivi écologique, et de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Il produit un bulletin décadaire agro-météorologique, sur la base des contributions scientifiques de ces services de l’Etat.