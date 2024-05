Les dernières nominations effectuées par Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE ont été suivies avec beaucoup d’intérêts. Les débats puérils qui ont été soulevés et la réaction négative de certaines élites n’ont pas manqué d’attirer l’attention de la plupart des citoyens imbus de valeurs et de bon sens.

Un régime qui vient à peine d’être installé pour mener à bon port le Sénégal a plus besoin de stabilité, d’encouragements, de soutiens que d’invectives et de critiques mal fondés.

Le fait d’imaginer un seul instant que ce Duo Gagnant Diomaye/Sonko s’est dédit ou n’a pas respecté sa promesse de faire appel à candidature pour certains postes, n’est pas du tout sérieux et relève grandement de la malhonnêteté intellectuelle. La précision est de taille, CERTAINS Postes de direction seront soumis à appel à candidature. Pourquoi vouloir inclure coûte que coûte les postes aussi stratégiques dans cette catégorie. Non ! La RTS, le Port Autonome de Dakar, l’Apix, l’AIBD, la CDC, la SN HLM, la SICAP SA, La POSTE, la SAPCO, l’ADEPME, la Grande muraille verte, l’ONAS, l’ANAT, l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout Petits, le Pôle Urbain de Diamniadio et du lac Rose et les AUTRES SECTEURS STRATEGIQUES que seuls le Président de la République et son Premier Ministre sont habilités à en juger, ne peuvent entrer dans cette catégorie. Ces secteurs sont aussi déterminants pour le développement du Sénégal et pour la réalisation des promesses faites au sénégalais. Et certainement, c’est sur la réussite dans ces secteurs que le régime sera jugé au terme des cinq (5) années à venir. Par conséquent, ils doivent être pilotés par des personnes intègres, compétentes et revêtues de la CONFIANCE absolue de Monsieur le Président de la République. Et jusqu’à ce jour, aucune nomination n’est contestée parce que la personne promue ne remplit pas ces critères. Le peuple sénégalais a fait confiance à Son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, pour conduire les destinés du pays. Alors, laissons-lui son pouvoir et l’opportunité de choisir Ses Hommes de Confiance pour piloter les secteurs stratégiques. Cela n’enfreindra en rien cette volonté de faire appel à candidature pour les autres fonctions de direction. D’ailleurs, il a été demandé à Monsieur le Premier Ministre, de réfléchir sur un projet de décret relatif à l’appel à candidature pour certaines hautes fonctions dans les secteurs publics et parapublics et sur un projet loi relatif à l’accès à la fonction publique en vue d’assurer l’égalité des chances d’accès aux emplois et fonctions de l’administration publique. Tout ceci dans le seul but de rendre possible, cette volonté de transparence et de traitement égal des citoyens sénégalais. Les études sont en cours et cette promesse faite par le duo gagnant Diomaye /Sonko sera dans quelques jours, une réalité au grand bonheur du peuple sénégalais.

La rupture tant attendue EST DÉJÀ UNE REALITE dans le choix des hommes qui doivent piloter les grands dossiers et dans la méthode de travail de l’exécutif. L’ère du clientélisme politique et du népotisme est révolue au Sénégal.

Combien de Ministres et de Directeurs Généraux nommés n’ont jamais fait de la politique ou encore moins, n’ont pas milité dans le PASTEF. Ils ont été choisis seulement pour leur compétence et leur intégrité. Ils sont nombreux et cela n’est qu’un début : cette politique va en crescendo.

D’importantes mesures allant dans le sens de la RUPTURE ont été prises en si peu de temps à savoir : l’instruction donnée à Monsieur le Premier Ministre de mettre en place un plan d’urgence opérationnel pour réduire la cherté de la vie et le prix des denrées de consommations courantes en rapport avec les acteurs et partenaires concernés et de réfléchir sur un projet de loi sur les lanceurs d’alerte, la mise en place à la Présidence de la République d’un Bureau d’Intelligence et de Prospective Economique (BIPE) et d’un Bureau de suivi-évaluation des projets et programmes, les premières visites officielles en terre étrangère du Chef de l’Etat réservées à des pays d’Afrique, particulièrement au niveau de sous-région ouest africaine et non au pays colonisateur, la lettre circulaire adressée aux fonctionnaires et agents de l’Etat, la publication des rapports d’audit, la consécration de la culture de reddition des comptes par l’extension des missions de contrôle dans les institutions constitutionnelles, le pointage et le contrôle des temps de présence dans l’administration publique et la politique de transformation de cette même administration publique à travers les principes de JUB, de JUBEL et de JUBANTI pour bâtir une administration publique performante au service des sénégalais et des intérêts du Sénégal et tant d’autres mesures en sont de parfaites illustrations.

Cependant, qui sont plus légitimes et plus méritantes que ces personnalités qui ont accompagné le PROJET et qui se sont sacrifiées au prix de leur vie, qui ont connu les brimades, les tortures et la prison mais sont restées dignes. En outre, elles remplissent tous les critères de compétences, d’intégrité en plus de la confiance méritée du Chef de l’Etat. Ces personnes choisies pour piloter ces secteurs aussi importants que stratégiques doivent être encouragées et accompagnées de prières pour qu’elles réussissent les missions qui leur sont confiées. Faire autrement n’est que jalousie et méchanceté gratuite.

L’heure n’est pas au bavardage, ni au débat stérile mais plutôt au travail acharné pour sortir le Sénégal du gouffre auquel ce duo gagnant l’a trouvé. Fort heureusement, ce duo gagnant Diomaye/Sonko l’a si bien compris et s’y est attelé très tôt pour réaliser les objectifs qu’il s’est fixé en vue de soulager la souffrance des sénégalais.

La mise en place d’un comité technique restreinte pour l’élaboration du document de référence en matière de Politique Economique et Social intitulé le PROJET qui portera exclusivement le sceau de l’expertise sénégalaise et qui matérialise la vision du Chef de l’Etat pour un Sénégal souverain, juste et prospère à travers la conception de programmes et projets de transformation systématique du Sénégal doit être fièrement saluée. Considérer ce PROJET comme arnaque du siècle par des personnes mal intentionnées et en perte de repère qui ignorent totalement cette volonté et cette grandeur des nouvelles autorités de remettre à jour ce document en tenant compte des réalités du pouvoir, des projets déjà en cours, des besoins et préoccupations réels des populations, montre l’urgence et l’impérieuse nécessité de se constituer en bouclier pour défendre et consolider le pouvoir dans la voie de l’excellence qu’il a choisie.

Oser lutter, oser vaincre, la lutte continue !

Sala Dior MBAYE

Membre Coalition Diomaye Président