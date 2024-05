Des imams et oulémas de la commune de Koungheul, ont organisé, ce dimanche, une journée de récital de Coran pour le repos de l’âme des personnes décédées dans l’accident survenu à Yamong, dans la commune de Saly Escale.

Des imams et oulémas de la commune de Koungheul sur initiative du mécène Massamba Seck ont prié pour l’âme des disparus de l’accident de Yamong. Cette séance de prière a eu lieu au cimetière musulman de Koungheul où 8 des 14 corps ont été enterrés. Les imams et oulémas ont prié pour un prompt rétablissement des blessés.

“En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos condoléances les plus sincères aux membres des familles endeuillées et à l’ensemble du peuple sénégalais et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés”, a déclaré Massamba Seck, initiateur de cette séance de prière en présence du guide religieux El Hadji Malick Cissé.

Ce dernier a ainsi formulé des prières: “Nous prions Allah SWT d’accueillir les disparus au Paradis”. Après avoir salué les mesures prises par le gouvernement lors de la visite du ministre des Transports Elhadji Malick Ndiaye sur la sécurité routière, il a appelé les conducteurs au respect du code de la route pour, dit-il, éviter les accidents de la circulation.

Pour rappel, Le directeur de la Santé de Kaffrine avait également souligné que “le bilan provisoire, qui fait état de 14 morts, 10 blessés graves et 44 blessés légers, reste le même”.

“Parmi les 10 blessés graves, huit sont toujours hospitalisés. Ils sont correctement pris en charge au centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine”, a-t-il ajouté.