Tout est parti des cris stridents de détresse de la jeune femme, qui ont fortement alerté tous les services de soin du district sanitaire de Keur Massar. Elle s’agrippe aux habits de l’aide-soignant, débite des insanités sur lui et le taxe de toutes sortes de maux. Alertés par les cris, les employés se déploient sur les lieux et tentent de défaire l’étreinte de la dame et s’emploient à la calmer. Mais celle-ci refuse de se calmer et crie au viol.

«C’est bien toi! Tu viens tout de suite de me l’avouer devant moi avant de me présenter des excuses», s’écrie sans cesse la patiente. Interrogé, le mis en cause a réfute avec véhémence les allégations de la dame. Mais il a été malgré tout interpellé et placé en garde à vue. Présenté au procureur de la République du palais de justice de Pikine, pour exercice illégal de la profession de médecin, usurpation de titre et viol commis avec contrainte.

Pressafrik