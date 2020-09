Un scandale sexuel éclabousse un internat sis à Mbao. M.N., directeur d’un institut doté d’un internat, entretenait une relation sexuelle avec une de ses élèves âgée de 15 ans.

Le mis en cause a été arrêté et déféré au parquet, vendredi dernier, pour détournement de mineure. Les faits, rapporte Libération, remontent en avril 2019 suite à un signalement du parquet de Paris. La dame F.T., qui réside à Paris, s’est présentée devant la Brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, pour dénoncer des faits d’agressions sexuelles dont serait victime sa fille D.D.

F.T., qui vit à Paris avec son époux, avait laissé sa fille étudier dans cet internat situé à Mbao. Elle révèle qu’en fouillant le téléphone de a fille, elle est tombée sur des vidéos et photos pornographiques que le directeur lui envoyait à via Whatshapp. Interpellée, la fille avoue qu’elle entretenait des relations sexuelles avec le mis en cause qui la conduisait dans sa chambre et lui demandait de le masser. Il mettait alors son sexe dans la bouche de la fille avant de la pénétrer.