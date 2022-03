Cour d’appel de Ziguinchor: Immersion au cœur du procès de Oumar Ampoi Bodian, le supposé coordonnateur de la tuerie de Boffa Bayotte

Omar Ampoi Bodian était ce mardi 29 mars matin à la barre de la Cour d’appel de Ziguinchor. En effet, le natif du village de Kagnobon qui a étalé un CV élogieux de sa personne (ancien chargé de mission du ministre Abdoulaye Baldé, secrétaire général de l’UJTL, président du conseil régional de la jeunesse, transporteur; parrain de plusieurs finales de navétanes, facilitateur de financement de projets pour beaucoup de jeunes et femmes, aide au retour des populations déplacées à cause du conflit); l’homme qui aurait permit la tenue de la grande circoncision à Niassya après 40 ans de répit à cause de la proximité du bois sacré dudit village avec une base rebelle, est accusé d’avoir coordonné le processus qui aurait occasionné la tuerie qui a lieu le Samedi 06 janvier 2018 dans la foret de Bayotte Est et ayant causé 14 morts.

Evoquant sur demande du président de la cour, le filme de son arrestation, le fils du bras droit de Emile Badiane a déclaré que c’est vers 4h du matin alors qu’il étais couché avec sa femme dans la salle car à partir de sa chambre il ne pourrais entendre si on frappe à la porte de dehors et qu’on lui aurait déjà prévenu que certaines personnes ont été arrêtés et qu’il serais dans le viseur, que des gens sans tenue identique, armés jusqu’au dents et qui auraient barricadés les voies menant vers sa maison, ont frappé à sa porte, lui ont demandé de mettre ses mains en l’air et d’ouvrir la porte. Ne pouvant pas ouvrir la porte en ayant les mains levées, Ampoi dit les avoir répondu qu’il ne pouvais ouvrir dans ces conditions la porte et c’est à ce moment qu’ils lui auraient demandé d’ouvrir et ce fut ainsi. Il ajoute qu’après les ouvert la porte, les assaillants lui ont Menotté en lui faisant défilé entre le salon et les toilettes, qu’ils auraient pris son ordinateur, ses clés USB, les drapeaux de MFDC et un Bic portant inscription “MFDC Casamance” puis lui ont fait sorti dehors ou se trouvaient ses frères tous menottés aussi. Le supposé coordonnateur du drame a révélé aussi qu’au moment de son arrestation, sa femme était enceinte de 4 mois et que son fils de 4 ans aurait couru s’est jeté sur lui en criant “Papa”, chose qui a suscité beaucoup d’émotions même chez ceux qui étaient venu lui cueillir et qui lui fait pleurer à la barre.

A la question de savoir s’il était au courant de la tuerie qui a lieu à Boffa, Oumar Ampoi a déclaré qu’il a appris la nouvelle par le biais d’un certain Georges Tendeng venu au lieu ou il allait jouer au bolotte et qui les aurait demandé de capter la radio pour écouter ce qui se dit. Il affirme qu’il aurait par la suite contacter René Capin Bassène pour lui demander s’il était au courant de la tuerie, que celui ci lui a répondu non et lui aurait demandé par la même occasion de l’informer s’il recevait quelque chose. Chose promit, chose faite. Après s’être informer auprès de Ousmane Tamba, son responsable politique dans le mouvement MFDC, Oumar Ampoi serait revenu à René pour lui informer que le drame a lieu mais que le MFDC dit n’être pas l’auteur.

Demandé a s’expliquer sur ce qui le lie au MFDC, Oumar Ampoi a révélé et assumé qu’il est membre du mouvement précité et qu’il est le chargé de mission de celui ci depuis 2011, année en laquelle il aurait intégré le mouvement. Le désormais chargé de mission du ATIKA a aussi révélé qu’il a failli abandonner ses études en 1990 pour entrer dans le ATIKA car que son père était le bras de Emile Badiane et qu’il avait marre de lui voir, pour reprendre ses termes “vagabonder” peur de se faire arrêté. Le lieutenant politique a de surcroit dit avoir intégré le MFDC afin d’inviter ses amis a baisser les armes et de privilégier les négociations pour le retour de la paix avec comme argument ” le dialogue”.

A la question d’un avocat de la parti civile de savoir s’il est indépendantiste, le chargé de mission du MFDC de répondre” je ne suis pas indépendantiste, je suis séparatiste car nous n’avons pas été colonisés par le Sénégal pour lui réclamer notre indépendance ! “

Quand à la réunion tenue à Tabanga le 10 décembre 2018 et a laquelle Ampoi affirme avoir participé, l’accusé déclare que ceci était pour apporté de l’aide à un comité de surveillance de la foret mis sur pied à l’aide de la CARITAS, une aide sollicitée par Bourama Toumboul auprès de lui et qu’à son tour il aurait informé à Ousmane Tamba qui devait parler à César Atoute Badiate qui leur aurait donné rendez vous au lieu cité précédemment.

Le chargé de mission du MFDC, a ajouté qu’au jour de la réunion, qui devait y être a préféré envoyé ses commandants et avec ceux ci il a tenu la réunion qui n’a aucun lien avec la tuerie. A la question de savoir s’il connait René Capin Bassène, le supposé coordonnateur de la tuerie a affirmé n’avoir aucune relation particulière avec le journaliste et qu’il lui contacte ou lui voit c’est pour uniquement dans le cadre de ses activités économiques et politiques.