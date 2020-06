Saly : La police démantèle deux gangs qui s’attaquaient à des étrangers

Deux gangs qui faisaient des cambriolages munis d’armes à feu et de coupe-coupes ont été démantèlés par la Brigade de recherche de Saly. Ceci fait suite à de nombreuses plaintes. Au total, 25 victimes de nationalité française dont certaines d’entre elles ont formellement identifié leurs bourreaux.

Une des deux bandes a été démantelée le 17 juin 2020, vers 17 h 40, et était constituée du pêcheur A. M. Diagne (22 ans), du marchand O. D. Diallo (18 ans), de la marchande F. N. Diop (21 ans) et enfin de M. Wade (22 ans).

Dans une deuxième opération, la police a procédé à l’interpellation vers 21 h 50mn, d’un étudiant du nom de O. Sabaly (31 ans), du commerçant S. Ndiaye (25 ans), de l’électricien C. Faye (38 ans), de l’étudiant C. L. Diouf (35 ans).

Ainsi, les deux bandes ont volé au total 22 téléphones, des bijoux d’une valeur de 3.600.000 frs, la somme de 7.554.500 frs, 02 téléviseurs, 09 ordinateurs, 02 motos Jakarta, 01 IPAD, 03 tablettes, 01 arme de marque Walter sans chargeur, des matériels informatiques d’une valeur de 2.000.000 francs CFA.