Sadio Mané après le nul contre la RDC (1-1) : « On doit revoir notre système de jeu »

Le match contre la RDC, qui s’est soldé par un nul (1-1) frustrant pour les supporters sénégalais, a mis en lumière certaines faiblesses du système de jeu adopté par Aliou Cissé.

Malgré un début de match prometteur, le Sénégal n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, laissant ainsi échapper des points importants dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Cette performance a conduit Sadio Mané à exprimer une critique voilée du système de jeu de Cissé.

« Pour être redoutable, on doit revoir notre système, » a déclaré le joueur d’Al Nassr. Cette déclaration résonne comme une critique implicite du système actuel mis en place par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Elle suggère une remise en question nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux de l’équipe nationale. Bien que la star des Lions n’ait pas participé au match en raison d’une blessure, son influence et son expérience au sein de l’équipe font de son avis une voix respectée et écoutée.