RTS : Le recrutement d’Asma Khadija crée une vive polémique

Une embauche n’a jamais suscité autant de bruit. La présentatrice de l’émission « Subatel » de la Sen TV est la nouvelle recrue de la chaîne nationale sénégalaise, la RTS.

Depuis qu’elle a été débauchée par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, elle est au cœur de vives controverses sur les réseaux sociaux.

Certains Sénégalais et hommes de médias jugent son recrutement inapproprié. Les militants du Pastef, quant à eux, la taxent de « pourfendeur du Projet Pastef ». Par contre, d’autres se montrent plus indulgents et estiment que la chaîne nationale n’appartient à aucun parti politique et que si la personne a les compétences requises pour le poste, il n’y a aucun mal à lui donner sa chance.

Le DG de la RTS se voit encore embourbé dans une autre polémique avec les militants du Pastef, après celle née de la désignation de Wally Seck comme ambassadeur de la chaîne nationale.