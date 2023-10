Ballon d’Or 2023 : « Aucun doute, il devrait le gagner » Ronaldo Nazario

Dans la course au Ballon d’Or 2023, la légende brésilienne Ronaldo Nazario a clairement exprimé son choix entre les deux grands favoris pour le titre, Lionel Messi et Erling Haaland. Pour l’actuel président de Valladolid, il n’y a aucune place à la controverse : le vainqueur est déjà tout désigné !

Bien que Lionel Messi soit incontestablement en tête de la liste des favoris pour remporter le titre cette année, il doit faire face à une forte concurrence de joueurs tels qu’Erling Haaland, et dans une moindre mesure, Kylian Mbappé. Cependant, en prévision de la cérémonie qui se tiendra le 30 octobre prochain, Ronaldo Nazario a déjà révélé son choix, en déclarant que l’Argentin était le lauréat le plus méritant.

La légende Nazario a vivement salué la performance de l’Argentin lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, soulignant que les exploits de Messi méritaient le Ballon d’Or : « Il ne fait aucun doute que le Ballon d’Or devrait lui revenir (à Lionel Messi). Ce que Messi a accompli lors de la Coupe du monde était exceptionnel. Cela m’a rappelé les campagnes de Pelé et de Maradona », a-t-il déclaré selon TNT Sports.

En prenant en compte l’année de Lionel Messi dans son ensemble, il est tout à fait légitime de lui attribuer ce prestigieux prix. Non seulement il a remporté la Coupe du monde, mais il a également décroché la Supercoupe de France et le titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain (Ligue 1). Il a conclu la saison précédente avec 21 buts et 20 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues pour le géant français. Quant à Erling Haaland, bien qu’il ait marqué 52 buts en 53 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, contribuant ainsi à un triplé historique de Manchester City.