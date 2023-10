Affaire Falla Fleur: Kewoulo vous livre la cause du renvoi du procès

Le différend opposant Ndèye Fatou Fall alias Falla Fleur et la direction de la maison d’arrêt des femmes de liberté 6 n’est pas encore soldé. Poursuivie pour injure non publique à la suite de la visite de ses proches à la MAF, le mardi 24 octobre dernier, Ndeye Fatou a été extraite de sa cellule et envoyée au commissariat de grand Yoff suite à la plainte de la direction de l’établissement pénal.

Présentée au parque le mercredi 25 octobre, Ndèye Fatou Fall a été auditionnée par le délégué du procureur qui a envoyé son dossier en flagrant délit devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Devant le juge ce matin, les avocats de ont constaté l’absence de leur cliente. Pour en savoir plus, le juge a demandé une vérification à la cave et c’est ainsi que le procureur a signalé son non extraction et a demandé un renvoi pour la comparution de l’accusée et de la surveillante de la maison d’arrêt des femmes.

Suivant la demande du procureur, le juge a renvoyé le dossier au jeudi 02 Novembre 2023.