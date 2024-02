Kylian Mbappé au Real Madrid, elle arrive et va tout régler.

Le clan Mbappé a pris la direction de Madrid, et ce sont désormais des détails logistiques qui sont en cours de finalisation, preuve que plus rien n’empêche désormais Kylian Mbappé de se voir comme un futur joueur du Real.

Pendant que son fils dinait à l’Elysée avec Emmanuel Macron et l’Emir du Qatar, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, prenait la direction de Madrid. Il ne fait désormais guère de doute que la négociation est à son stade final entre le joueur du PSG et le Real Madrid, qui prend son temps pour finaliser ce dossier pour la simple et bonne raison qu’il est absolument seul. Le Paris SG a bien compris le message, à l’image de l’aveu de l’Emir du Qatar qui lui a souhaité bonne chance dans la suite de sa carrière, et les clubs anglais que l’on annonçait un temps intéressé, n’ont pas donné suite, étant lucide sur le choix de l’international français.

Mbappé évite le quartier des footballeurs

Cette issue qui semble inévitable n’empêche pas les discussions acérées pour négocier au mieux, notamment le droit à l’image, la possibilité de disputer les Jeux Olympiques avec la France, et d’autres points assez importants. Mais tout se met en place et le déplacement de Fayza Lamari à Madrid cette semaine le prouve. Le média Relevo affirme ainsi que la mère du kid de Bondy travaille notamment sur le futur logement de Kylian Mbappé à Madrid, et a pour mission de trouver le bien parfait, au bon emplacement. Tout se sait très vite dans la capitale espagnole et le choix du clan Mbappé penche pour le quartier de la Moraleja, qui a parmi ses avantages d’être à cinq minutes du centre d’entrainement de Valdebebas.

Le choix semble fait, et même si Mbappé ne serait alors pas loin de ses futurs coéquipiers, il préfère pour le moment ne pas habiter dans le fameux quartier de la Finca, hyper sécurisé et où les stars, du Real Madrid ou dans d’autres domaines, se côtoient dans un coin très chic et très surveillé. Mais l’ancien monégasque a fait savoir qu’il recherchait surtout le calme et un emplacement pratique, et la signature pourrait là aussi ne pas tarder pour sa future demeure.

Une preuve, même si personne n’en doutait, que, Kylian Mbappé ne laisse rien au hasard et souhaite que son changement de vie, le plus important de sa carrière, se passe le plus posément possible. En tout cas, le Real Madrid est désormais d’une confiance absolue dans ce dossier, et se sent prêt à attendre encore quelques semaines et peut-être la fin de l’aventure en Ligue des Champions d’un des deux clubs avant d’éventuellement officialiser ce recrutement de premier choix.