Riu Baobab attaqué : Mountaga Diao annonce des mesures fortes pour sécuriser le ...

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao, a récemment pris la parole pour aborder l’incident préoccupant survenu à l’hôtel Riu Baobab, situé à Mbour, où un groupe d’individus armés a attaqué l’établissement. Lors d’une visite sur place, le ministre a exprimé sa solidarité envers les responsables de l’hôtel et les clients touchés, tout en assurant que des mesures concrètes seraient mises en place pour renforcer la sécurité dans cette zone touristique.

Dans ce cadre, une initiative majeure a été dévoilée : la création imminente d’une police touristique de proximité, basée à Pointe Sarène. Cette mesure vise à améliorer la sécurité dans cette région, particulièrement prisée par les touristes étrangers, en renforçant la présence de forces de l’ordre dédiées spécifiquement à la protection des sites touristiques. Il est à rappeler que l’incident survenu à l’hôtel Riu Baobab a été particulièrement dramatique, un groupe d’une vingtaine d’individus armés ayant pris d’assaut l’établissement, dérobant une somme importante de 12 100 000 F CFA, ainsi que divers objets de valeur. Les autorités locales, en collaboration avec les responsables de l’hôtel, se sont engagées à tout mettre en œuvre pour éviter la répétition de tels événements. Cette attaque a été largement relayée par les médias, notamment par Kawtef, et a provoqué une vive inquiétude au sein de la communauté touristique. En réponse à cette menace, le ministre Diao a souligné l’importance de renforcer les infrastructures de sécurité, tout en garantissant que de telles attaques n’entacheraient pas l’image du secteur touristique sénégalais, un secteur essentiel à l’économie du pays. Les autorités, en partenariat avec les acteurs du secteur, comptent mettre en place des protocoles de sécurité renforcés et des initiatives de sensibilisation pour restaurer la confiance des touristes et garantir leur bien-être.