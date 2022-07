Suivez la revue de la presse du 5 juillet 2022 de ZIK FM. Ce que l’on peut retenir sur le plan politique est que Khalifa Sall, Karim Wade sont en pied de guerre pour la reconquête de leurs droits civiques. Cela se justifie par la coalition de Yewi Askan Wi, et de Wallu Sénégal.

Si Khalifa Sall et Karim Wade parviennent à gagner durant les élections législatives à venir, ils vont imposer la cohabitation à Macky Sall, et dans ce sens, ils pourront faire de sorte à ce qu’ils retrouvent leurs droit et devoirs. Dans ce sens, Khalifa pourra se présenter durant la présidentielle de 2024, et Karim pourra revenir de son exil de Doha.