Selon Me Juan Branco, le Président Emmanuel Macron a envoyé une délégation de l’Élysée et du Quai d’Orsay (ministère des Affaires étrangères de France) au Palais présidentiel sénégalais pour discuter du procès et de ses enjeux

« J’apprends qu’une délégation de l’Elysee et du quai d’Orsay avait été dépêchée en urgence au palais présidentiel il y a cinq jours, dans la perspective du procès. La France prétendra-t-elle n’avoir joué aucun rôle dans cette pantalonnade ? », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Avant de s’interroger sur le mutisme du gouvernement français sur son expulsion du territoire sénégalais: « Pourquoi se tait-elle au sujet de l’arrestation et l’expulsion de l’un de ses ressortissants, auxiliaire de justice, dans l’exercice de ses fonctions ? Pourquoi a-t-elle envoyé un sorcier blanc dans l’autre camp ? Pourquoi ce changement de chambre de jugement ? ».

Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts à payer au plaignant Mame M’Baye Niang. La question c’est: est-ce que la rance a mis la pression à Macky pour que Sonko ne soit pas privé de ses droits civiques.