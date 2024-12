Retour imminent de la chaleur sur le pays selon l’Anacim

Les prévisions météorologiques annoncent un retour notable de la chaleur sur l’ensemble du territoire national dans les prochaines 48 heures. Cette information a été communiquée par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) dans une note publiée ce jeudi 26 décembre.

Selon l’Anacim, dès vendredi après-midi, le climat sur le pays évoluera vers des conditions plus ensoleillées, avec quelques passages nuageux. Cette tendance devrait s’étendre progressivement à la quasi-totalité du territoire.Cette nouvelle confirme les observations publiées par nos confrères de Sud Quotidien, qui font état d’une hausse significative des températures. Les citoyens sont donc invités à se préparer aux conditions climatiques plus chaudes qui s’annoncent.La précision de ces prévisions souligne les compétences techniques de l’Anacim dans le suivi et l’analyse des conditions météorologiques. Comme l’a rapporté Sud Quotidien, cette évolution devrait être ressentie par tous les habitants du pays.