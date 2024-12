La Déclaration de Politique Générale d’Ousmane Sonko : une nouvelle approche politique

La prochaine déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko, prévue ce vendredi, se distingue par sa personnalité marquante. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarre, M. Sonko « occupe le poste de Premier ministre dans toute sa plénitude ». Cette affirmation souligne le rôle central qu’Ousmane Sonko entend jouer dans l’orientation politique du pays.

Lors d’une interview avec l’APS, M. Sarre a précisé que « la déclaration de politique générale de vendredi aura une particularité en lien avec la personnalité d’Ousmane Sonko, reconnu comme étant certainement le premier homme d’État à occuper le poste de Premier ministre dans toute sa plénitude ». Cette approche met en évidence l’engagement de M. Sonko à exécuter fidèlement la politique définie par le président de la République. Amadou Moustapha Sarre a exprimé sa confiance envers le Premier ministre, affirmant que « les Sénégalais auront devant d’eux un Premier ministre qui leur montrera la nouvelle orientation que le pays va prendre ». Cette orientation, selon M. Sarre, sera fondée sur un développement axé sur les pôles territoires. La personnalité d’Ousmane Sonko a toujours été au centre des débats, notamment dans un contexte de tensions et de violences politiques, souligne le professeur d’histoire moderne et contemporaine, Mamadou Yéro Baldé, de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Son parti est arrivé au pouvoir avec la promesse de changements significatifs. Il semble qu’Ousmane Sonko se prépare à effectuer cet exercice de déclaration depuis longtemps. Amadou Moustapha Sarre rappelle que dès la constitution du gouvernement en avril, M. Sonko avait incité ses ministres à préparer les projets et programmes formant la trame de la DPG. Selon lui, « Dès ce moment-là, le Premier ministre était déjà prêt et attendait simplement d’être appelé à l’Assemblée nationale pour faire cette déclaration ». Le document est désormais complet et ne nécessite que des relectures finales. Enfin, Sarre précise que « c’est un exercice auquel il voulait se livrer depuis longtemps » mais qu’il a fallu auparavant adapter la loi organique pour encadrer correctement le poste de Premier ministre. Ces informations ont été recueillies auprès de nos confrères de l’APS qui suivent de près cette actualité politique.