CFEE : Un grand bond dans les Résultats de 2022

Le ministère de l’éducation nationale et les acteurs de l’école ont de quoi être satisfait de l’examen du CFEE en 2022.

“L’analyse des résultats révèle qu’on est passé d’un taux d’admission de 62,15% en 2021 à 73,8% en 2022, soit un bond qualitatif de 11,65%“, indique dans un communiqué le porte-parole du ministère, Mamadou Moustapha Diagne.

Ziguinchor est en tête avec 88%, suivi de Kaffrine qui a 83%. Dakar enregistre 76%, alors que Tamba et Sedhiou ferment la marche avec 62%.

Le ministre Mamadou Talla félicite les élèves, les enseignants et l’ensemble des acteurs de l’école et les encourage à persévérer pour porter la barre plus haute.