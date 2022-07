Candidat investi sur la liste départementale de Ziguinchor de YAW pour les législatives du 31 juillet prochain, Guy Marius Sagna s’est défoulé sur le régime en place. ” Le Sénégal où l’on nous parle d’un Peuple, d’un But et d’une Foi, nous ne le reconnaissons plus. C’est comme s’il y a deux Sénégal. Pour le Président Macky Sall, c’est deux peuples, deux buts, deux fois” , dit Guy Maruis Sagna, en conférence de presse au siège de YAW-WALLÙ en vue des échanges électorales du 31 juillet prochain.

” Il y a un peuple de sénégalais “détourneur” de richesses du Sénégal devant l’éternel, mais qui ne sont jamais inquiétés, qui bénéficient même de promotions. Et un autre peuple, le pauvre petit peuple qui n’a rien ou plutôt qui a peur, mais auquel on refuse même ce peu, auquel on arrache même ce peu, auquel on vole même ce peu“. Propos de Guy Marius Sagna pour caricaturer le régime en place, le régime du Président Macky Sall.

Pour l’activiste si l’on ne fait pas attention, ce deux peuples, deux buts, deux fois va mettre le feu au Sénégal. ” Si rien n’est fait, les “S”… vont mettre le feu à notre Sénégal que nous aimons tant,”, affirme Guy Maruis Sagna pour paraphraser Alpha Blondy.