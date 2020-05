Reprise des cours le 2 juin : Le ministre Mamadou Talla dévoile son plan

reprise des enseignements-apprentissage prévue le 2 juin prochain a été divulgué par le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla. « D’abord, les enseignants devront être transportés. Le ministre de l’Intérieur est en train de prendre toutes les dispositions en relation avec les gouverneurs et préfets. Ils devront être transportés dans leurs lieux de service », a annoncé Mouhamadou Moustapha Diagne, Directeur de la Formation et de la communication du ministère de l’Éducation nationale lors d’une vidéoconférence.

Il joute que des dispositions ont été prises pour sécuriser les enseignants, les élèves et l’environnement scolaire. « Nous aurons des classes de 20. On avait de 50 à 60 ; on va avoir des classes de 20. Et, il n’est pas exclu que les cours se déroulent dans les amphithéâtres. Si dans une région donnée, il y a des amphithéâtres qui sont disponibles, on pourrait y dérouler les cours au lieu d’aller dans les écoles », renseigne-t-il davantage dans les colonnes de L’AS. Poursuivant son propos, il a informé que le ministre a non seulement installé un comité national, mais il y a des comités au niveau régional dirigés par les gouverneurs qui vont apprécier les situations spécifiques des localités.

