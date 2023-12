La réponse de Birahime Seck à Madiambal Diagne

Face aux accusations du député Matar Diop de la coalition BBY qui avait, devant les parlementaires, fait état des “ignominies” du maire de Ziguinchor qui aurait reçu des fonds de bailleurs intéressés par une remise en cause d’accords et de contrats sur l’exploitation du pétrole et du gaz découverts au Sénégal.

Madiambal Diagne avait interpellé le coordonnateur du Forum civil en se demandant si le poisson était si gros qu’on chercherait à le noyer. Pour lui, au-delà de l’assurance dont le député Matar Diop a fait montre, le silence de Birahime Seck et Cie laisse perplexe.

La réponse du coordonnateur du Forum civil n’a pas tardé. Birahime Seck renvoie la balle à celui qu’il appelle “l’ami du président”. Pour le coordonnateur du Forum civil, Madiambal Diagne est mieux placé pour édifier sur les accusations du député.

“Madiambal Diagne, vous êtes un homme des médias, en plus d’être l’ami du président de la République Macky Sall. Vous devez être en mesure de nous édifier de l’exactitude ou non des faits rapportés par le député Matar Diop”, a posté Birahime Seck.