Renouvellement d’instance : Bataille rangée entre libéraux de Thiès, devant leur permanence

Les libéraux de Thiès se sont donnés hier en spectacle devant leur permanence, à travers une bataille rangée qui a fait plusieurs blessés dont un, grièvement atteint. A l’origine des affrontements, des divergences autour de la mise en place d’organismes de base. La situation qui a conduit à cette bataille fait globalement suite aux derniers renouvellements, très contestés à Thiès.

Suite aux derniers renouvellements des instances de base, une opération très contestée par une partie de la famille, la tension couve au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Thiès. Et la situation a dégénéré mercredi, lors de la mise en place du Comité de Liaison Fédéral(CLF), la structure communale des jeunes, mais aussi la fédération des femmes.

Finalement, il y a eu de violents affrontements, marqués par des blessés qui se sont retrouvés à l’hôpital dont Ibrahima Tall, grièvement atteint.

Selon Mor Diouf président de la section communale de Thiès Ouest, avec cette opération, il s’agissait de poser le dernier jalon des renouvellements, avec l’installation progressive des 10 organismes internes, qui sont des structures de base du parti.

C’est dans ce cadre que le commissaire avait donné rendez-vous aux délégués à la permanence, mais les responsables qui avaient déserté, ont ressurgi, pour revenir à la charge, dans l’intention de saboter l’opération, en mettant en selle des nervis qu’ils ont recrutés.

C’est ainsi qu’il y avait un monde fou devant la permanence raconte Mor Diouf et les provocations ont commencé à fuser, certains d’entre eux allant même jusqu’à tenter de faire tomber la bâche. Il s’en est suivi une véritable bataille rangée et les agresseurs ont été repoussés. Ils sont ensuite revenus dont un était armé de coupe-coupe et à la suite de l’intifada qui s’en est suivi, ils se sont finalement échappés.

Parmi les blessés, il y a Ibrahima Tall, mais selon Mor Diouf, il a été blessé par une moto Jakarta, après être tombé dans la bagarre. Selon lui, les dégâts pouvaient être beaucoup plus importants car au-début des hostilités, les militants de Thiès Ouest et Thiès-Est n’étaient pas encore arrivés et c’est ainsi que la bataille a opposé, selon sa version, les partisans de Ndiaga Diaw et des militants de Thiès Nord. Il a fallu l’intervention de la police, pour ramener le calme.

Pour lui, toutes les dispositions ont déjà été prises pour exclure Ndiaga Diaw de la section communale de Thiès-Ouest, qu’il refuse d’ailleurs de reconnaître. D’après lui, Ndiaga Diaw mène des activités fractionnistes, avec la complicité d’adversaires du parti, ce qui atteste à ses yeux, qu’il exécute une commande politique, visant à casser le PDS.

Et dans la même veine, il indique qu’il compte également proposer son exclusion de la fédération départementale. Finalement, le commissaire politique a pris la décision de renvoyer l’installation de ces structures à dimanche prochain, à Dakar ou à Thiès. Pour Maguèye Sarr de la section communale de Thiès-Ouest, cette violence est à mettre sous la responsabilité de la commission nationale, avec la complicité flagrante des commissaires qui n’ont pas fait leur rôle, en se contentant d’exécuter des orientations malhonnêtes.

Pour l’évènement du jour, il indique qu’il s’agissait de mettre en place le Comité de Liaison Fédéral(CLF), structure communale des jeunes, mais aussi la fédération des femmes. Chaque commune devait venir avec 5 délégués soit au total 15 participants.

Dans ces conditions, il souligne que la réunion pouvait bel et bien se tenir dans une salle, mais à la surprise générale, une bâche était montée devant la permanence avec des chaises, ce qui est en porte-à-faux avec les textes du parti. Et donc pour lui, c’est cette situation qui est à la base de tout ce qui est arrivé.

C’est ainsi, dit-il, que les hostilités se sont déclenchées avant même l’arrivée du commissaire. Et les choses ont ensuite dégénéré et il s’en est suivi une bataille rangée, avec plusieurs blessés, dont certains se sont retrouvés à l’hôpital dont Ibrahima Tall, grièvement atteint