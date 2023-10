Gaza assiégée: vers un report de l’opération humanitaire à Rafah

Alors que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a plaidé jeudi au Caire pour « un accès humanitaire rapide et sans obstacle » de l’aide humanitaire à Gaza, il semblerait que l’opération qui devait débuter ce 20 octobre soitaza reportée. L’aide humanitaire devrait pouvoir entrer « demain (samedi) ou dans ces eaux-là », a déclaré ce vendredi le responsable des situations d’urgence de l’ONU, Martin Griffiths. Quelque 2,3 millions d’habitants attendent désespérément l’ouverture du point de passage de Rafah.

« Nous sommes en négociations approfondies et avancées avec toutes les parties concernées pour garantir qu’une opération d’aide à Gaza démarre le plus rapidement possible », a déclaré M. Griffiths, cité par un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) à Genève.

Le début de l’opération humanitaire dans le sud de la Bande de Gaza risque donc d’être reporté. L’Égypte affirme réparer l’infrastructure routière dans le secteur. « Pas pour aujourd’hui », estime-t-on du côté israélien. L’ouverture du couloir humanitaire à partir de l’Égypte via le point de passage de Rafah pourrait ainsi être repoussée à demain samedi ou dimanche, rapporte Michel Paul, notre correspondant à Jérusalem.

Sur place, on indique que les routes qui ont été bombardées par l’aviation israélienne sont toujours impraticables, mais les médias en Israël affirment que ce retard pourrait également être lié à la question des quelque 200 otages israéliens et internationaux retenus dans la bande de Gaza. Le blackout le plus complet est observé en tout cas autour d’éventuelles tractations à leur sujet.

Israël affirme qu’à ce stade, environ 700 000 réfugiés du nord de l’enclave palestinienne sont passés vers le côté sud et que leur nombre pourrait augmenter considérablement avec le début de la distribution de l’aide humanitaire. Le cabinet de guerre israélien a entériné l’offensive terrestre.

En attendant, al-Arich, à une cinquantaine de kilomètres de Gaza, croule sous l’aide venue des pays arabo-musulmans, et du reste du monde, de la Corée au Venezuela en passant par la Russie, relate Alexandre Buccianti, notre correspondant au Caire. Il ne faut pas non plus oublier une bonne centaine de poids lourds porteurs d’aide égyptienne et qui attendent près de Rafah depuis huit jours.