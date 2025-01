Renforcement des liens diplomatiques : Le Président de l’Assemblée nationale sénégalaise reçoit l’Ambassadeur des États-Unis

Ce lundi 13 janvier, l’Assemblée nationale du Sénégal a été le théâtre d’une rencontre diplomatique de haut niveau. Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a accueilli l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Monsieur Michael Raynor, accompagné d’une délégation de premier plan.

Lors de cet échange, l’Ambassadeur Raynor a tenu à féliciter chaleureusement Monsieur Ndiaye pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale. Il a mis en lumière l’importance cruciale de la coopération parlementaire entre les deux nations, soulignant que les États-Unis restaient pleinement engagés à soutenir les parlementaires sénégalais dans leurs efforts législatifs et dans l’accomplissement de leurs missions au service des citoyens. Prenant la parole, le Président El Malick Ndiaye a exprimé sa gratitude pour cette visite, tout en adressant ses condoléances à la nation américaine suite au décès de l’ancien président Jimmy Carter, saluant son héritage humanitaire et ses contributions pour un monde plus juste. Monsieur Ndiaye a également témoigné, au nom de l’ensemble des députés sénégalais, une profonde compassion pour les victimes de l’incendie ravageur qui sévit actuellement à Los Angeles, réaffirmant ainsi les liens de solidarité entre les deux peuples. Cette rencontre, marquée par un esprit de coopération et d’engagement mutuel, illustre la volonté des deux nations de renforcer leur partenariat à travers des échanges constructifs et une collaboration renforcée sur les enjeux parlementaires et démocratiques.