La rencontre de la région Afrique et Moyen-Orient, organisée par le Royaume du Maroc en coopération avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP), tenue à Marrakech du 1er au 3 novembre 2022, a servi de tribune au Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Dr Amadou Mame Diop pour exalter le modèle sénégalais portant sur les règles et principes de transparence et de redevabilité en matière de gouvernance publique, indique un communiqué.

Sur invitation du Président de la Chambre des Représentants du Maroc, Rachid Talbi El Amani, le Président de l’Assemblée nationale, accompagné de Fatoumata Dial, Ambassadrice du Sénégal à Rabat, s’est d’abord entretenu le mardi 1er novembre 2022, à Marrakech, avec le Vice-Président de la Chambre des Représentants du Maroc, M. Mohamed Sabbari.

A cette occasion, il a mis en avant la convergence des points de vue et des positions entre Dakar et Rabat sur de nombreuses questions continentes et internationales, appelant à la mise en œuvre du rôle du groupe d’amitié parlementaire entre les deux pays.