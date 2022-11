À travers les quotidiens de ce samedi, beaucoup ont appris la démission du Président du Parti Bok guisguis de son poste de député pour convenances personnelles dit-il. Il est remplacé par le porte-parole de son parti en l’occurrence, Moussa Diakhaté.

Joint au téléphone par sud fm, Moussa Diakhaté signale que son leader ne lui a pas parlé de sa démission encore moins des motifs. Cependant, tout porte à croire que c’est pour faire la promotion de la jeunesse de son parti car selon Moussa Diakhaté :” Pape Diop a été conseillé municipal et il a démissionné pour me laisser sa place et aujourd’hui il vient de faire pareil à l’assemblée nationale. Donc ce que je peux en déduire, c’est que notre leader est prêt à accompagner les jeunes de notre parti car il a beaucoup d’espoir sur nous.”

Pour rappel, Pape Diop n’est pas le seul démissionnaire de cette 14e Législature pour convenances personnelles. Avant lui, il ya eu Madame Sokhna Dieng Mbacké, épouse de Serigne Modou Kara Mbacké. Cependant, certaines langues signalent que le poste de président du haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a été promis au leader de Bok GuissGuiss. Ce qui justifierait sa démission.

Wait ant see…..