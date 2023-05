Khalifa Ababacar Sall, l’ancien maire de Dakar et, à plusieurs reprises, ministre du régime socialise dans les années 1990 a connu l’un des moments les plus tristes de sa vie politique. Alors que le président de « la Conférence des Leaders» était venu à la tribune officielle pour dire “Non au 3ème mandat” voulu par le clan du Président Macky Sall et jurer sa solidarité à son camarade de Yewwi, Ousmane Sonko, -empêtré par la seule volonté de l’exécutif dans des dossiers judiciaires-, l’un des derniers survivants du socialisme risque de ne plus se relever de cette énième défaite. Une retentissante humiliation. Jadis longuement applaudi et religieusement écouté pendant ses prises de parole, Khalifa Ababacar Sall a été, ce soir, aphone et très mal à l’aise devant son micro. Parce que copieusement conspué et interdit de prononcer le moindre mot par des jeunes gens qui ont du mal à lui pardonner «la traitrise» de son poulain, Barthélémy Diaz, l’actuel maire de Dakar.