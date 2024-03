Je vous remercie énormément pour ce bel accueil malgré l’heure tardive et le Ramadan. Tambacounda et au-delà la zone Est du Sénégal, aussi bien par son histoire que par sa géographie, revêt multiples enjeux tant sécuritaire, ferroviaire, économique, diplomatique, etc.

Le potentiel du sous-sol de cette zone contraste avec la situation socio-économique délétère que vivent les jeunes et les femmes de Tambacounda plombés entre pauvreté, chômage, insécurité, etc.

À cela s’ajoute les nombreuses autorités politiques et gouvernementales que comptent cette zone, mais avec une incidence quasi négligeable sur le vécu au quotidien de leurs compatriotes.

Pour la Coalition Déthié FALL 2024, la zone Est, à savoir les régions de Tambacounda et de Kédougou, occupe une place importante dans notre programme ambitieux d’un Sénégal bon à vivre et beau à voir.

La zone Est du Sénégal, au vu de sa position frontalière, représente pour nous une haute priorité.

Habitants de Tambacounda,

Je prends l’engagement devant vous que si vous me faites confiance au soir du 24 mars 2024, d’engager ensemble, avec vous et pour l’intérêt de la nation toute entière, les grands chantiers qui sauront redonner à la zone Est sa stature de zone frontalière.

1. Ouvrir un Port sec à Tamba pour gagner en compétitivité par rapport au port d’Abidjan via Bamako.

En effet, la distance Dakar Bamako est de 1370 km alors que Bamako Abidjan est de 1115 km, or la distance Kidira Bamako est de 677 km, donc un port sec à Kidira renverserait l’avantage concurrentiel de la distance en faveur du port de Dakar.

Ce grand projet va largement profiter aux habitants de Tambacounda à travers la redynamisation économique de la zone et par voie de conséquence des emplois et une amélioration socio-économique des habitants.

2. Renforcer le dispositif sécuritaire intérieur et les contrôles au niveau des postes frontières.

Notre pays, le Sénégal, à l’instar de tous ceux de la bande sahélo-saharienne, se doit de lutter contre les menaces de toute forme.. Celui-ci est l’une des principales menaces qui pèsent sur la sécurité publique intérieure. Les infrastructures des FDS dans la zone Est doivent être augmentées et renforcées.

3. Renforcer la surveillance des exploitations minières sur le plan environnemental et social, et sur la RSE.

Les exploitations minières sont des lieux favorisant la dégradation de l’environnement. C’est pourquoi je m’engage à intensifier les inspections et audits afin que les exploitations soient créatrices d’emplois et respectueuses de l’environnement et des droits des communautés.

4. Relancer et rendre davantage dynamique le chemin de fer Dakar-Tambacounda et de Tambacounda, s’ouvrir vers l’axe sud.

5. Développer l’accompagnement des services touristiques.

6. Relancer la production à grande échelle de coton afin que de Tambacounda, le Sénégal puisse trouver l’intrant essentiel pour le développement du secteur du textile et être même un hub textile sous-régional.