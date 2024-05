Global Peacekeeping Operations Initiative: L’Amérique cède 30 véhicules à l’armée sénégalaise

Dans le cadre du programme américain Global Peacekeeping Operations Initiative (GPOI), l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, à Dakar, a procédé à une cession de 30 véhicules aux Forces armées sénégalaises. La cérémonie s’est déroulée à Thiès, ce mercredi 8 mai 2024, au Centre d’entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne (CET CMD), premier centre d’entraînement au maintien de la paix du Sénégal, sous la présidence du Général de Division Fulgence Ndour, Sous-chef d’État-major général des Armées.

L’Ambassadeur des Etats-Unis, à Dakar, Michaël Raynor, a magnifié le fait que le Sénégal ait toujours soutenu les missions de maintien de la paix des Nations unies. Et ceci depuis 1960. Cette année, il avait envoyé pour la première fois, 300 soldats au Congo. Quelques années plus tard, d’autres soldats ont été déployés dans d’autres régions du monde.

« Les États-Unis saluent les services et les sacrifices consentis par les forces armées sénégalaises depuis plus de 60 ans, dans le respect des normes de professionnalisme les plus strictes, tout en accomplissant des missions particulièrement difficiles », remarque l’Ambassadeur des Etats-Unis. C’est pourquoi, dit-il, le Gouvernement américain continue d’accorder la priorité au soutien de la préparation au maintien de la paix du Sénégal par le biais de divers programmes de formation et d’équipement.

Au passage, il a rappelé que depuis de nombreuses années, que les Etats-Unis travaillent en partenariat avec les commandements militaires sénégalais afin d’identifier conjointement les besoins en formation et en équipement qu’ils pourraient apporter afin d’accompagner le Sénégal dans ses efforts de déploiement de contingents de maintien de la paix à travers le monde.

Les Etats-Unis ont soutenu notamment la construction d’infrastructures du Centre national de formation situé à Mont Rolland, la livraison de véhicules blindés pour le Centre d’Entraînement de Thiès, ainsi que sur la formation et l’équipement nécessaires au développement de capacités de lutte contre les engins explosifs improvisés.

Aussi, les États-Unis espèrent, avant la fin de l’année, installer de nouveaux simulateurs de tir au Centre d’Entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne et au Centre d’Entraînement tactique de Toubacouta, en plus de l’ouverture d’une nouvelle salle de classe polyvalente et d’un entrepôt au Centre d’Entraînement tactique de Dodji. Ces projets, selon Michaël Raynor, représentent l’engagement inébranlable du gouvernement américain à soutenir les contingents de maintien de la paix du Sénégal, tout en veillant à ce que les courageux soldats sénégalais soient équipés en conséquence.

30 nouveaux véhicules

La remise de 30 nouveaux véhicules s’inscrit en droite ligne du renforcement de cette coopération. Ils sont destinés aux Centres d’entraînement au maintien de la paix.

Les donateurs espèrent que les 10 camions cargo Mitsubishi, les 15 Land Cruiser et les 5 Hi-Luxes remis aideront les centres d’entraînement au maintien de la paix à continuer de dispenser une formation professionnelle de grande qualité.

Les États-Unis, souligne son Ambassadeur Michaël Raynor à Dakar, considèrent le Sénégal comme « un partenaire stratégique essentiel. L’armée américaine est honorée de travailler côte à côte avec les forces armées sénégalaises ».