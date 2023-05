La rencontre des leaders de l’opposition organisée ce vendredi à la Place de la Nation a été un moment très riche en révélation. Et c’est le procureur Alioune Ndao qui a donné l’information qui a fait frémir plus d’un.

Alors que le leader de Pastef a décidé de rester chez lui à Ziguinchor, ses camarades venus en masse à la rencontre de la place de la Nation se sont dit déterminés à servir de boucliers à Ousmane Sonko et à faire savoir à Macky Sall, le chef de l’État, que son projet de 3eme mandat ne passera pas. Novice en politique, l’ancien Procureur de la République a été l’attraction de cette rencontre. Et, Alioune Ndao n’a pas boudé son plaisir tellement les ovations à son endroit ont été chaleureuses.

Profitant de cette audience toute acquise à sa cause, l’ancien parqueter qui a poursuivi Karim Wade, le fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade, devant la CREI a fait savoir que le gouvernement a décidé d’arrêter Ousmane Sonko la veille de l’ouverture du procès qui s’ouvre ce 16 mai prochain. Pour rappel, le maire de Ziguinchor et opposant n°1 du régime est poursuivi pour “viols multiples” et “menaces de mort” par l’ancienne masseuse du salon Sweet Spa Beauté. ”Ils ont prévu une ordonnance de prise de corps dans l’affaire Adji Sarr.

Ils veulent arrêter Ousmane Sonko. Il faut s’y opposer”, a révélé l’ancien procureur près la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), Alioune Ndao. Le magistrat à la retraite qui a pris part, ce vendredi 12 mai 2023, au rassemblement du F24 à la place de la Nation de Dakar fait partie des leaders qui ont fait savoir leur volonté de briguer la prochaine présidentielle prévue en février 2024.