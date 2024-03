Relations sino-africaines : Les journalistes sénégalais donnent leurs point de vue sur le …

Au mois d’octobre dernier, le Ministre-Conseiller diplomatique du Président de la République, Macky Sall, Oumar Demba Ba avait déclaré : «Il est attractif parce qu’il produit des résultats. De 44 pays membres au début, nous en sommes 53 aujourd’hui, en plus de la Commission de l’Union africaine ». C’était lors de la cérémonie d’ouverture de la 16ème Réunion des hauts fonctionnaires du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) en perspective de la Conférence dudit forum que la Chine va organiser cette année. Ceci, après le Sénégal en novembre 2021. En effet, ces deux pays co-président le Focac depuis 2018.

Journaliste au quotidien « Le Soleil», Oumar Ndiaye a d’emblée fait savoir que le Forum, «c’est une rencontre très symbolique des relations sino-africaines qui permet de faire le point sur cette coopération avec des résultats tangibles tant sur le plan des infrastructures que sur le plan diplomatiques qu’elle a eus ». Il fait remarquer que lors du dernier Focac de Dakar, neuf (9) domaines de coopération ont été approuvés entre l’Afrique et la Chine. « Il s’agira à la prochaine conférence de faire le bilan entre les trois années qui séparent l’événement et le volume de financement entre l’Afrique et la Chine. C’est au début des années 2000 que la coopération sino-africaine a pris de la hauteur et depuis elle ne cesse de progresser. Il faudra capitaliser sur les succès et aussi regarder ce qui ne marche pas totalement pour ainsi donner à la coopération sino-africaine un nouvel élan », a-t-il soutenu.

Ndèye Maty Diagne (Dakaractu) : «cette coopération entre la Chine et l’Afrique est très positive».

Pour la directrice de publication du site Dakaractu, «cette coopération entre la Chine et l’Afrique est très positive». Ceci, « dans la mesure où beaucoup de pays africains, à l’instar du Sénégal ont beaucoup bénéficié de l’aide de la République Populaire de Chine ». Ndèye Maty Diagne de citer la construction du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, le pont Sénégal 92, la construction d’hôpitaux dont celui pour enfants de Diamniadio. « Mieux, durant la Covid-19, la Chine a beaucoup aidé les pays africains en dons de vaccins. Dans le domaine culturel également la République Populaire de Chine soutient beaucoup d’activités culturelles, des festivals et autres. Elle est également partenaire du Festival Koom Koom de Ziguinchor. Dans le domaine de l’éducation, cette coopération est bien visible dans la zone Sud avec la réfection des écoles, sans oublier les bourses offertes aux étudiants, qui sont bien formés dans les universités chinoises », a-t-elle renseigné.

«C’est une évidence de dire que l’influence de la Chine en Afrique est devenue de plus en plus grandissante. Et cet intérêt marqué de l’ogre asiatique pousse les partenaires traditionnels que sont les pays européens et américains à mettre en place, dans l’urgence, des stratégies pour l’Afrique », confie Mouhamed Tidiane Ndiaye. Selon ce journaliste à l’Agence de presse sénégalaise (Aps), l’un des principes fondamentaux de la diplomatie chinoise est d’accorder de l’importance et de l’attention à l’ensemble des pays africains. « La diplomatie chinoise met aussi le curseur sur l’économie, tandis que ses concurrents s’illustrent plus sur le terrain politique. C’est peut-être ce pragmatisme qui aiguise l’intérêt des pays africains, surtout ceux au Sud du Sahara comme le Sénégal », a-t-il souligné.

Mouhamed Tidiane Ndiaye (Aps) : «Des résultats visibles dans des domaines du commerce, de l’investissement, du financement et surtout dans la…»

Ayant récemment fait une communication sur le thème «Journalisme de développement » au Sommet mondial des médias à Guangzhou en Chine en décembre 2023, il a indiqué qu’en ce qui concerne le Sénégal, il y a cette impression que les deux pays maintiennent une confiance mutuelle, le Sénégal étant le premier pays de l’Afrique de l’Ouest à signer l’accord de coopération dans le cadre du programme «Ceinture et Route » avec la Chine. A ce propos, Mouhamed Tidiane Ndiaye a argué qu’il y a «des résultats visibles dans des domaines du commerce, de l’investissement, du financement et surtout dans la construction d’infrastructures modernes».

Travaillant actuellement à l’Agence de presse officielle de la Chine, Xinhua news Agency, le Sénégalais, Amadou Diop renseigne que le Forum sur la coopération sino-africaine représente un cadre stratégique d’échanges divers et d’approfondissement des relations bilatérales et multilatérales sino-africaines. Il reste, d’après lui, en clair une plate-forme de dialogue, de propositions et d’évaluations entre la Chine et les pays africains dans le cadre de leur coopération.

Mais aussi, dit-il, un moyen de redynamiser et d’approfondir les relations à travers la promotion d’une coopération multilatérale et profonde tant prônée par le Président Xi Jinping, avec à la clé, l’exploration continue de nombreux domaines de coopération qui se solde par la réalisation d’infrastructures diverses au profit des pays africains. « Le Focac gagnerait beaucoup à s’appuyer sur l’Initiative ‘’la Ceinture et la Route’’ qui offre un cadre encore plus fédérateur pour le multilatéralisme, un cadre de création d’infrastructures diverses, de richesses et d’interconnectivité du continent africain, au-delà, du monde », a-t-il ajouté.

Amadou Diop (Xinhua News Agency): «Depuis la création du Focac, de gros investissements ont été faits en Afrique et des efforts colossaux se poursuivent »

Amadou Diop de déclarer que le Focac est un modèle de coopération qui peut profiter à toutes les parties prenantes, en particulier pour l’Afrique notamment au regard des échanges commerciaux et du taux élevé d’investissements de la Chine en Afrique. «À date et pour preuve, le montant des investissements directs de la Chine en Afrique a atteint, d’après les statistiques, plus de 100 milliards de dollars, et plus de 3.700 entreprises chinoises ont investi et lancé des entreprises dans diverses régions d’Afrique. Mais aussi la Chine a été le premier partenaire commercial de l’Afrique pendant plus d’une décennie et de façon consécutive. Sans parler du niveau très élevé de leur commerce bilatéral », fait-il remarque

Significativement, rappelle Amadou Diop, vingt (20) ans après la création du Focac, de gros investissements ont été faits en Afrique et des efforts colossaux se poursuivent depuis lors, de la part de la Chine à l’endroit de l’Afrique. « Ainsi, de nombreux pays africains ont pu profiter de leur coopération avec la Chine, notamment par la réalisation d’infrastructures diverses et de qualité (routes, autoroutes, ponts, barrages hydroélectriques, parcs industriels, …). L’avenir semble alors promettre pour la Chine et l’Afrique, un partenariat davantage plus prospère », a-t-il laissé entendre.

Ainsi, en perspective de la tenue de la Conférence du Focac, le membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (Ccpcc), Wang Yi a déclaré, lors de la 2ème session de la 14èmeAssemblée populaire nationale (Apn), organe législatif national chinois, le 7 mars dernier : «Les dirigeants chinois et africains se retrouveront à Beijing (Chine) pour envisager ensemble le schéma dans la coopération pour l’avenir partagé et échanger en profondeur les programmes sur les expériences de gouvernance et ouvrir de nouveaux horizons à l’accélération du développement partagé et écrire une nouvelle page de la communauté d’avenir partagé ».