Lamb – Issa Pouye se positionne pour affronter Lac 2 : « Qu’il m’accorde ma revanche… »

Au moment où on se demande qui sera le prochain adversaire de Lac de Guiers 2, Issa Pouye s’est dit prêt à croiser le fer avec le puncheur du Walo. Le caïman de Thiaroye (18 victoires, 6 défaites) a déclaré vouloir prendre sa revanche sur celui qui l’avait battu lors du CLAF en 2007.

« Il n’y a pas de VIP dans l’arène parce que beaucoup d’entre eux ont énormément de défaites. Si on regarde le palmarès on verra que beaucoup ne méritent pas le statut de VIP (…) Je fais parti des lutteurs qui ont le moins de défaites en carrière. Je n’ai perdu qu’un seul combat au CLAF 2007 et c’est Lac 2 Guiers qui m’avait battu. D’ailleurs depuis lors je lui demande de m’accorder une revanche mais il refuse. Ce n’est pas normale que les lutteurs qui m’ont battu ne veuillent pas m’accorder une revanche. Auparavant on pouvait affronter le même adversaire jusqu’à cinq fois mais maintenant si un lutteur te bat, il prend la poudre d’escampette» a t’il déclaré sur Al Bourakh Events.