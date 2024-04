Coupe du Monde 2026 – Le Sénégal connait ses adversaires pour le tournoi de pré-qualification !

En vue de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu en Allemagne, le Sénégal et 15 autres pays disputeront des tournois de pré-qualification. Le tirage au sort est effectué ce jeudi et les Lionnes joueront dans le groupe C.

En plus des 12 nations qui seront engagées dans le Tournoi Olympique Féminin de Paris 2024, les 16 meilleures autres nations du monde (4 par région) prendront part à cette première étape en vue de la qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026.

La FIBA visant à promouvoir la participation des Femmes dans le basketball. L’objectif est de permettre à davantage de fédérations nationales de disputer des matchs de premier plan et de participer à des compétitions internationales de manière plus régulière explique le site de la FIBA.

Les tournois de pré-qualification auront lieu du 19 au 25 aout prochain. L’équipe nationale du Sénégal dirigée par Alberto Antuna se rendra à Kigali pour rencontrer le Brésil, les Philippines et la Hongrie. Le Sénégal, le Mali, le Mozambique et le Rwanda sont les 4 pays retenus pour la zone Afrique.

La dernière participation du Sénégal à la Coupe du Monde remonte à 2018. Les Lionnes ont terminé à la 12e place en Espagne. Depuis, le visage de la sélection la plus titrée en Afrique a changé. L’effectif a subi un rajeunissement, de nouvelles joueuses et un nouveau sélectionneur national. Yacine Diop et ses coéquipières tenteront une 9e participation au rendez-vous mondial.