Refus de test ADN : Me El hadji Diouf charge encore Ousmane Sonko

En conférence de presse hier lundi, le célèbre avocat Me El Hadji Diouf a tiré à boulets rouges sur Ousmane Sonko. Pour le conférencier du jour, le refus de test Adn prouve à suffisance le niveau d’implication du leader de Pastef. Car il ne s’agit pas de lui tirer son sang parce qu’un simple Crachat aurait suffi.

Me El Hadji Diouf, avocat de la masseuse Adji Sarr, ne rate pas sa cible et ses militants qu’il traite de «menteurs, djihadistes, manipulateurs». En conférence de presse tenue hier lundi, El Hadji Diouf dévoile la stratégie du patron de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, qui refuse de faire le test Adn. Pour l’avocat, le refus de collaboration du leader de Pastef montre à suffisance l’implication de ce dernier.

Parce qu’un simple crachat aurait suffi pour montrer le niveau d’implication de l’inculpé dans cette affaire de viols répétés et menace de mort. «Ousmane Sonko est un manipulateur et un menteur. Pour un test Adn, les spécialistes n’ont pas besoin de son sang. l suffit juste d’un crachat. Son refus est un aveu de taille», accuse Me El Hadji Diouf, l’avocat de la masseuse Adji Sarr. La robe noire est persuadée que le leader politique est impliqué jusqu’au bout. Raison pour laquelle, il refuse de collaborer avec le Doyen des juges dans la mesure où il refuse de répondre à toutes les questions que lui avait posées le juge d’instruction.

Pour l’avocat, il est normal que le juge lui pose des questions sensibles relatives à la sexualité car il s’agit de viol.